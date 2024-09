AFP Coluna de fumaça provocada por bombardeios israelenses no sul do Líbano, em 23 de setembro de 2024

Dois funcionários do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) estão entre os mortos nos ataques das forças de Israel no Líbano nas últimas horas.



O anúncio foi feito pelo diretor-geral da organização, o italiano Filippo Grandi, no X.

"Em nome de todos do Acnur, as nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas [dos funcionários mortos]", escreveu Grandi, acrescentando que os bombardeios israelenses estão "fazendo centenas de vítimas civis o tempo todo".





O balanço de mortos nos ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano já passa de 550, incluindo 50 crianças e 94 mulheres.

