AFP Captura de tela tirada da AFPTV em 16 de setembro de 2024 mostra Ryan Wesley Routh falando durante uma entrevista em um comício em apoio à Ucrânia





O homem preso em uma tentativa de atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump perto de seu campo de golfe em West Palm Beach, na Flórida, deixou uma carta a um amigo há alguns meses no qual revelava sua intenção de matar o republicano.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pelo Departamento de Justiça americano, citado pelo Washington Post.

Segundo a publicação, a carta escrita pelo suspeito foi encontrada em uma caixa na casa de uma pessoa próxima a ele, que entregou todo o material após a prisão.

"Esta é uma tentativa de assassinato de Donald Trump, mas eu falhei", diz o bilhete escrito por Ryan Routh, detido em 15 de setembro depois que o cano de seu fuzil AK-47 foi avistado pelo Serviço Secreto. Trump estava no local no momento, mas não ficou ferido.





"Eu tentei o meu melhor e dei toda a coragem que pude reunir. Agora cabe a você terminar o trabalho; e eu oferecerei US$ 150.000 (cerca de R$ 832.000) a quem puder concluir o trabalho", acrescenta a carta, de acordo com o Departamento de Justiça.

Routh teria sido flagrado com um fuzil perto de onde Trump jogava golfe em um clube na Flórida. Um agente do Serviço Secreto reagiu e disparou contra o homem, que fugiu em um veículo Nissan preto e foi detido - já desarmado - pouco depois.

O suspeito foi formalmente acusado de crimes federais ligados a armas de fogo e arrisca pegar 20 anos de prisão.

