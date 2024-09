Guarda Costeira Marinha dos EUA Submarino Titan no fundo do oceano após implosão

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou uma transcrição de reunião de diversos poderosos da OceanGate em 2018. O encontro foi para discutir, entre funcionários, a segurança do submarino Titan — que ficou conhecido após implodir em junho de 2023 .

O documento mostra Stockton Rush, CEO da OceanGate, em discussão “acalorada” com David Lochridge, ex-diretor de operações marítimas, e outros três funcionários. Eles discutiam uma possível falta de segurança da máquina. Rush foi uma das cinco pessoas que morreram a bordo do Titan.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Porém, o CEO apostava completamente na segurança da máquina: “Ninguém vai morrer sob a minha supervisão, e ponto final. Não tenho desejo de morrer. Acho que esta é uma das coisas mais seguras que farei”, disse ele para o diretor durante as discussões.

Lochridge depôs sobre a reunião. Ele tinha pedido o encontro justamente para questionar a segurança do projeto: “Aquela reunião acabou sendo uma discussão de duas horas e 10 minutos… Sobre minha demissão e como minhas divergências com a organização, com relação à segurança, não importavam.”

A isso, Rush respondeu: “Tudo o que fiz neste projeto foi [com] as pessoas me dizendo que não daria certo: 'Você não pode fazer isso'. Tenho uma neta. Vou ficar por perto. Entendo esse tipo de risco. Estou entrando nisso com os olhos abertos, e acho que essa é uma das coisas mais seguras que farei. Posso inventar 50 razões pelas quais temos que cancelar e fracassar como empresa. Não vou morrer.”

Investigação sobre Titan

A transcrição foi divulgada em decorrência de uma investigação da implosão que o Titan passou. O objetivo é entender o que aconteceu, caminhos mais seguros e evitar tragédias futuras no segmento.

Há, também, suspeitas de desobedecimento de normas, regras e regulamentações, além de uso de materiais suspeitos na construção do Titan . Desde a época do acidente, há diversas questões a serem respondidas.

Lochridge afirmou, ainda, que denunciou toda a construção para a Osha, Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA. O órgão, porém, não agiu a tempo de evitar o incidente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.