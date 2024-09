Ammar Ammar/AFP Forças Armadas de Israel anunciaram bombardeio contra posições do Hezbollah no sul do Líbano

O governo do Brasil condenou o bombardeio de Israel contra Beirute , no Líbano , ação que resultou na morte de pelo menos 37 pessoas, incluindo três crianças e sete mulheres, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde local.

"O governo brasileiro acompanha, com forte preocupação, esse mais recente episódio na escalada de tensões na região.

O Brasil exorta as partes envolvidas ao exercício de máxima contenção e à imediata interrupção dos ataques, que ameaçam conduzir a região a conflito de ampla proporção", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

"O Brasil reafirma sua convicção sobre a urgência de alcançar cessar-fogo permanente e abrangente na Faixa de Gaza, como forma de evitar o alastramento das hostilidades para outras áreas do Oriente Médio", acrescenta a nota do Itamaraty.

Durante a semana, as explosões de milhares de pagers e walkie-talkies já haviam provocado dezenas de mortes no Líbano, que ainda foi alvo de novos ataques israelenses neste sábado (21).

