Reprodução Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah durante discurso em televisão no dia 5 de Janeiro

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah , afirmou, nesta quinta-feira (19), que a organização islamista libanesa sofreu "um duro golpe e sem precedentes" com a explosão de seus aparelhos de comunicação e acusou Israel de ter ultrapassado "todas as linhas vermelhas".

Nasralah declarou, em um discurso transmitido ao vivo, que "o inimigo queria matar pelo menos 5.000 pessoas" ao fazer explodir, por dois dias seguidos, os pagers e walkie-talkies de membros do poderoso movimento pró-iraniano.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Ele disse ainda que Israel não conseguirá fazer com que as pessoas deslocadas do norte do país por onze meses de bombardeios transfronteiriços voltem para suas casas.

"Não conseguirão fazer com que o povo do norte volte para o norte", declarou Nasrallah, dirigindo-se aos líderes israelenses em um discurso. "Nenhuma escalada militar, nenhum assassinato ou guerra total trará os residentes de volta à fronteira" com o Líbano, acrescentou.

Nasrallah anunciou ainda o lançamento de uma investigação interna após a explosão em diferentes partes do Líbano de centenas de dispositivos de comunicação usados por este movimento islamista próximo do Irã.

As explosões de pagers e walkie-talkies na terça e quarta-feira deixaram 37 mortos e cerca de 3.000 feridos.

O movimento xiita culpa Israel por este ataque sem precedentes, que constitui um duro golpe para a organização.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.