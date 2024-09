Creative Commons Cobras venenosas podem ter picadas mortais

As picadas de cobras venenosas matam dezenas de milhares de pessoas a cada ano. De acordo com alerta da Organização Mundial de Saúde ( OMS ) , o problema está sendo agravado por inundações causadas pelo clima em vários países com pouco acesso a antídotos. O comunicado foi feito nesta terça-feira (17).

A cada ano, cerca de 2,7 milhões de pessoas são picadas por cobras venenosas, com cerca de 138.000 mortes. “Uma pessoa morre por picada de cobra a cada quatro a seis minutos” afirma David Williams, especialista em picadas de cobra da OMS , em entrevista coletiva feita em Genebra , na Suíça .

Riscos além do fatal

Um número maior de pessoas (cerca de 240.000 a cada ano) acabam com deficiências permanentes, de acordo com Williams. O veneno de cobra pode causar paralisia respiratória, distúrbios hemorrágicos que podem levar à hemorragia fatal, insuficiência renal irreversível e danos aos tecidos que podem causar incapacidade permanente e perda de membros.

Em todo o mundo, a maioria das vítimas de picadas de cobra vive nas regiões tropicais e mais pobres do mundo. As crianças são mais afetadas devido ao tamanho corporal menor.

Williams enfatizou que as deficiências causadas por picadas de cobra podem levar não apenas as vítimas, mas toda a família à pobreza, devido em parte ao alto custo do tratamento, mas também à perda de renda quando o principal provedor da família é a vítima.

Países com falta de tratamentos

Um grande problema, segundo Williams, é o fato de algumas regiões do mundo não terem tratamentos seguros e eficazes disponíveis. A África Subsaariana, por exemplo, tem acesso a apenas 2,5% dos tratamentos que estima necessitar.

A OMS explicou em 2019 que a produção de antídotos que salvam vidas foi abandonada por várias empresas desde a década de 1980, provocando uma grave escassez na África e em alguns países asiáticos.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Williams apontou a Índia como o país mais afetado do mundo: cerca de 58.000 pessoas morrem por picadas de cobra todos os anos; os países vizinhos Bangladesh e Paquistão também são “duramente atingidos”.

Impacto das mudanças climáticas

Calamidades e catástrofes que estão se intensificando por causa das mudanças climáticas estão piorando a situação em alguns lugares. A OMS destacou em particular como as inundações podem frequentemente aumentar o número de picadas de cobra. Os animais aumentam seu território na água e acabam se encontrando com pessoas inundadas.





David Williams destacou a Nigéria, que atualmente está passando por uma escassez crítica de antídoto contra cobras devido ao aumento de casos adicionais de picadas venenosas causadas pelas enchentes. “E esse é um problema que ocorre em muitas áreas do mundo onde esse tipo de desastre acontece regularmente”, pontuou.

Grandes inundações no Paquistão, Mianmar, Bangladesh, Sudão do Sul e outros países também foram seguidas por um aumento nos casos de picadas de cobra. A OMS também alertou que as mudanças climáticas podem alterar a distribuição e a abundância de cobras venenosas, possivelmente expondo países anteriormente não afetados aos perigos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .