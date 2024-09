Divulgação Aparência da cidade linear parece um prédio deitado, e trem seria como espécie de elevador

A Arábia Saudita passou os últimos sete anos construindo a The Line, cidade futurista. O local, estima-se, não vai precisar de carros, só usará energia sustentável e custará um total de US$ 1 trilhão para ficar pronta.

Neom é parte do projeto de Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro, chamado Vision 2030. A ideia é diversificar a economia nacional e diminuir a necessidade de petróleo .

A cidade terá 200 metros de largura e 170 quilômetros de comprimento. Ela é feita com “andares” e envolta em espelhos; parece que alguém pegou um prédio extremamente grande e deitou de lado.

Tudo será acessível por um trem que passaria bem no meio. Este será movido a energias renováveis e as áreas da cidade serão voltadas para preservação da natureza. O site do local diz: “Sem ruas, carros ou emissões [...] A saúde e bem-estar serão priorizados antes de transporte e infraestrutura, ao contrário de cidades tradicionais."

Originalmente, a ideia era abrigar 9 milhões de pessoas na cidade até 2030. Os planos, porém, não seguiram o planejado — e até lá a cidade deve ter cerca de 300 mil habitantes.

Gastos atuais

Por ora, a construção da cidade já custou US$ 28,7 bilhões, de acordo com a Bloomberg. Os documentos oficiais previram que os planos custariam cerca de US$ 500 bilhões, mas o valores reais podem ser até o triplo disso.

(Para comparar, a pobreza no Brasil poderia ser combatida com R$ 80 bilhões ao ano, ou US$ 14 bilhões.)

Fotos do projeto

No Linkedin, Giles Pendleton, chefe de operações do The Line , compartilhou diversas fotos do projeto. “Como responder os pessimistas sobre o trabalho incrível sendo feito em NEOM? Mostre uma esquina de uma das maiores construções,” escreveu ele como legenda.

As fotos mostram a grandiosidade do projeto - que pode, inclusive, ser visto por satélites. Veja algumas imagens:

