No debate presidencial transmitido pela ABC News nesta terça-feira (10), o ex-presidente Donald Trump afirmou que imigrantes estariam comendo cachorros e gatos dos cidadãos americanos e foi desmentido ao vivo.

A declaração ocorreu enquanto Trump criticava a política de imigração da administração de Joe Biden e Kamala Harris, alegando que os democratas permitiram a entrada de milhões de estrangeiros nos Estados Unidos.

"Em Springfield, eles [imigrantes] estão comendo os cachorros. Eles estão comendo os gatos. Comendo os pets das pessoas que moram lá", disse Trump durante o debate.

O mediador do debate, no entanto, desmentiu a afirmação ao vivo. Ele informou que a produção do debate havia entrado em contato com a prefeitura de Springfield, em Ohio, que confirmou que nenhuma denúncia desse tipo havia sido reportada.

Trump respondeu alegando que tinha visto na televisão pessoas afirmando que seus cachorros haviam sido roubados. Mais cedo, a Associated Press havia relatado que a campanha de Trump estava espalhando rumores falsos sobre imigrantes haitianos roubando e comendo animais de estimação em Ohio. O candidato a vice na chapa de Trump, J. D, Vance, reconheceu que os rumores poderiam ser infundados.

Este debate foi o primeiro encontro entre Kamala Harris e Donald Trump e provavelmente será o único antes das eleições de 5 de novembro. Kamala Harris, de 59 anos, é a atual vice-presidente dos Estados Unidos e, se vencer, seria a primeira mulher eleita presidente do país. Donald Trump, de 78 anos, foi presidente entre 2017 e 2021 e tentou a reeleição em 2020, mas foi derrotado por Joe Biden.

No primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris , realizado nesta terça-feira (11), os dois candidatos se enfrentaram em um embate marcado por trocas de acusações , abordando temas cruciais como economia, imigração, aborto e conflitos internacionais . O encontro, transmitido pela rede ABC na Filadélfia, foi o primeiro cara a cara entre os dois, e teve Kamala Harris adotando uma postura assertiva, forçando o adversário à defensiva.

