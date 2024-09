TATYANA MAKEYEVA / AFP Edifício residencial após ataque de drone em Ramenskoye, na região de Moscou

O governador da região de Moscou , Andrei Vorobiov, anunciou que uma mulher morreu na capital russa em um ataque ucraniano, mas afirmou que a morte de uma criança anunciada um pouco antes "não estava confirmada".

As defesas aéreas russas derrubaram pelo menos 144 drones ucranianos durante a noite em vários pontos do país, 20 deles na região de Moscou.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

"Uma mulher de 46 anos morreu. Informamos anteriormente que um menino de nove anos faleceu, mas esta informação não foi confirmada", disse o governador.

Segundo o Ministério da Defesa russo, "72 drones foram interceptados sobre a região de Briansk, 20 sobre a região de Moscou, 14 sobre a região de Kursk, 13 sobre a região de Tula, oito sobre a região de Belgorod, sete sobre a região de Kaluga, cinco sobre a região de Voronezh, quatro sobre a região de Lípetsk e um sobre a região de Orel".

Os ataques provocaram atrasos em vários voos nos aeroportos da capital.

A Rússia reivindica quase diariamente a destruição de drones lançados pelas tropas de Kiev contra o seu território. Os dispositivos, no entanto, raramente chegam à região de Moscou, localizada a 400 km da fronteira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .