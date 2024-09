Reprodução Pedro Rodrigues Parente Neto





As autoridades brasileiras estão investigando o misterioso desaparecimento do piloto Pedro Rodrigues Parente Neto , de 37 anos, que sumiu enquanto pilotava um avião na Venezuela .

Visto pela última vez no dia 1º de setembro, Pedro havia sido contratado pelo empresário Daniel Seabra de Souza para levar um monomotor Bellanca Aircraft ao país vizinho. O caso gerou preocupação e a Polícia Federal , junto com a Força Aérea Brasileira (FAB) , já estão em campo para tentar esclarecer o paradeiro do piloto e da aeronave.

Pedro, que partiu do Brasil no dia 17 de agosto, realizou um pouso em Caicara del Orinoco , na Venezuela, e desde então permaneceu na região. Daniel, o dono do avião, relatou que o piloto havia assinado um documento confirmando a entrega da aeronave no dia 17 de agosto. Tudo parecia seguir conforme o planejado até que Pedro desapareceu misteriosamente, deixando a aeronave sem nenhuma pista.

O alerta sobre o sumiço veio da mãe do piloto, Maria Eugenia Buta , que estranhou a falta de contato do filho. Ela contou que a última vez que conversou com Pedro foi pelo WhatsApp, no dia 1º de setembro, e ele não havia mencionado que estava fora do Brasil, já que temia deixá-la preocupada. Maria pensava que ele estava na Bahia, mas na verdade Pedro já estava em solo venezuelano há alguns dias.

A FAB, que também monitora o caso, informou que o último plano de voo registrado da aeronave foi no dia 17 de agosto, quando o avião partiu de Boa Vista, em Roraima, com destino a uma fazenda em Amajari, perto da fronteira da Venezuela. Após esse trajeto, o sinal foi perdido e não há registros de decolagens posteriores.

Mensagens trocadas entre Pedro e Daniel levantaram suspeitas sobre o desligamento do transponder, o dispositivo que rastreia o avião. Em uma das conversas, Pedro sugere desligar o equipamento para seguir viagem sem ser detectado, e Daniel teria concordado. No entanto, o empresário defendeu que a mensagem foi mal interpretada e não estava relacionada ao transponder.

O empresário, que estava na Venezuela com Pedro, disse que no dia 1º de setembro viu o piloto pela manhã, mas não teve mais notícias dele. Nos dias seguintes, Daniel tentou entrar em contato com Pedro, mas sem sucesso, até que descobriu que o piloto e o avião haviam sumido. Ele ainda mencionou que Pedro teria deixado o local acompanhado de uma pessoa desconhecida, o que só aumentou o mistério em torno do desaparecimento.

Enquanto isso, Maria Eugenia segue em busca de respostas sobre o paradeiro do filho, sem entender como ele conseguiu decolar com o avião sem ser notado. “Eu preciso encontrar meu filho”, desabafou.

O Ministério das Relações Exteriores está acompanhando o caso, oferecendo suporte à família e mantendo contato com as autoridades locais na Venezuela para tentar encontrar Pedro e esclarecer o desaparecimento.