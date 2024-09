Divulgação/Polícia Jacaré que mordeu idosa tinha mais de 2 metros de comprimento

Uma idosa de 84 anos foi vítima de uma mordida de jacaré na Flórida, EUA, e sobreviveu para contar a história à WBBH EUA. A mulher conseguiu escapar do animal com um soco!

Na última quinta, 5, Del Boppel saiu para passear com o cachorro Queen perto de uma lagoa no North Fort Myers, parque móvel da Flórida: “De repente, tive uma premonição, juro. Fiquei tipo ‘oh-oh.’”

A senhora viu, então, um jacaré de mais de dois metros se aproximando dela e de Queen, e contou que foi tão rápido que mal conseguiu reagir. O animal deu o bote.

“Foi como um torpedo. Não vi nada se mexer tão rápido na minha vida toda.” Ela jogou o cachorro para cima, e o jacaré acabou mordendo as pernas e mão dela.

A reação da idosa foi começar a dar socos no animal, que surpreendentemente, a soltou e saiu. Normalmente, após fechar a mandíbula, jacarés começam a girar o corpo para soltar a carne.

Um vizinho ouviu, através de uma janela aberta, os gritos, e ligou para a polícia pedindo por socorro. As autoridades ajudaram a mulher e capturaram o animal.

A mulher foi levada ao hospital, onde se recupera. Ela disse que está bem, animada e quer se reunir a Queen, sua cadelinha.

