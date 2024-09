Reprodução Homem se tornou alvo de buscas internacionais após despejar café quente em criança

As buscas por um homem que jogou café fervendo em um bebê de nove meses em Brisbane , na Austrália , passaram a contar com a ajuda de investigadores internacionais.

A suspeita dos investigadores é de que o homem fugiu do país e o ataque foi aleatório. O bebê ficou com queimaduras graves no rosto e nos membros.

A Polícia de Queensland emitiu um mandado de prisão para um suspeito procurado por atos com a intenção de causar danos corporais graves, acusações que podem levar à prisão perpétua no país.

Entretanto, a polícia informou nesta segunda-feira (9) que o suspeito deixou o aeroporto de Sydney seis dias após o incidente, 12 horas antes dos agentes confirmarem sua identidade.

Crime

O ataque aconteceu quando a criança estava em um piquenique com sua família em um parque nos arredores da cidade em 31 de agosto, quando o suspeito se aproximou, despejou o conteúdo de um recipiente sobre a criança e fugiu.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

O bebê recebeu primeiros socorros imediatos. Ele foi levado por uma enfermeira, que estava fora de serviço, até a casa dela para tratar as queimaduras com água fria.

A criança sofreu lesões graves, que já levaram a quatro cirurgias. A família acredita que a recuperação levará anos. O motivo do ataque permanece desconhecido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .