ESTADÃO CONTEÚDO Israelenses na Cisjordânia

Três i sraelenses foram mortos a tiros neste domingo (8) no posto de controle Allenby, situado na fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia, conforme informou a agência Associated Press (AP). As autoridades de Israel e da Jordânia anunciaram que o posto de controle ficará fechado por tempo indeterminado.



De acordo com o Exército de Israel, o atirador se aproximou do posto de controle a partir da parte jordaniana em um caminhão e iniciou o ataque contra as forças de segurança israelenses. Ele foi abatido durante o confronto.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

A agência informou que as três vítimas eram civis israelenses, todos homens na faixa dos 50 anos, conforme indicado pelo serviço de resgate de Israel.

A Jordânia, que mantém um acordo de paz com Israel desde 1994, está conduzindo uma investigação sobre o tiroteio, segundo a agência de notícias estatal Petra. Apesar do acordo de paz, a Jordânia é crítica das políticas israelenses em relação aos palestinos e tem uma grande população palestina, que frequentemente protesta contra Israel devido ao conflito em Gaza.

O posto de controle Allenby, também conhecido como Ponte King Hussein, é uma importante passagem usada principalmente por israelenses, palestinos e turistas internacionais.

A violência na Cisjordânia tem aumentado desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, que iniciou a atual guerra em Gaza.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.