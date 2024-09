Brendan Smialowski Fotomontagem de Kamala Harris e Donald Trump criada em 22 de julho de 2024

As pesquisas eleitorais desta semana mostram uma leve queda na vantagem de Kamala Harris sobre Donald Trump. Em alguns levantamentos, a democrata está apenas alguns pontos à frente do republicano, e em outros, os dois estão empatados tecnicamente.

Nos EUA, o presidente e o vice não são eleitos diretamente pelo voto popular, mas pelos representantes do Colégio Eleitoral. Para ser eleito, um candidato precisa conquistar 270 dos 538 delegados. Portanto, ganhar a maioria dos votos populares não garante a vitória.

Aqui estão os resultados das pesquisas divulgadas recentemente:

ActiVote: Kamala Harris está com 50,8% das intenções de voto, enquanto Donald Trump tem 49,2%. A pesquisa revelou uma "redução significativa" na liderança de Harris. A democrata tem apoio maior em áreas urbanas e suburbanas, enquanto Trump é mais forte em áreas rurais. O voto negro tende a favorecer Harris, com 76% dos eleitores negros pretendendo votar nela. A pesquisa foi realizada com 1.000 pessoas entre 25 de agosto e 2 de setembro, com margem de erro de 3,1%.

The Economist/YouGov: Kamala Harris tem 47% das intenções de voto, contra 45% de Trump. A pesquisa foi feita com 1.389 pessoas entre 1 e 3 de setembro e tem margem de erro de 3,3%. Kamala é vista como mais confiável por eleitores negros (57%), hispânicos (47%) e de alta renda (45%). Trump é considerado mais confiável entre eleitores brancos (41%) e idosos (48%). Mais da metade dos eleitores acredita que o país está indo na direção errada; entre eles, 89% votariam em Trump.

Morning Consult: Kamala Harris tem 49% das intenções de voto, contra 46% de Trump. A pesquisa, com 11.414 entrevistados entre 2 e 4 de setembro, tem margem de erro de 1 ponto percentual. Em 2020, Biden liderava Trump com uma margem maior, mas Trump teve um desempenho melhor nas urnas.

Emerson College: Kamala Harris tem 49% das intenções de voto, enquanto Trump tem 47%. A pesquisa, realizada com 1.000 eleitores entre 3 e 4 de setembro, tem margem de erro de 3%. Economia, imigração e ameaças à democracia são as principais preocupações dos eleitores.

Outward Intelligence: Kamala Harris lidera com 50,5% das intenções de voto, contra 44,6% de Trump. A pesquisa, com 1.890 pessoas entre 1 e 5 de setembro, tem margem de erro de 2,3%. A presença de Robert F. Kennedy como candidato está diminuindo a votação de Trump e Harris. Em uma simulação sem Kennedy, Trump teria 48% e Harris 52%.

Patriot Polling: Kamala Harris tem 48,8% das intenções de voto e Trump 47,3%. A pesquisa, realizada com 1.003 pessoas entre 1 e 3 de setembro, tem margem de erro de 3 pontos percentuais. Apesar da vantagem de Harris no voto popular, Trump pode vencer no Colégio Eleitoral, ganhando em estados-chave como Pensilvânia, Geórgia, Arizona e Nevada. Harris lidera em Michigan e Wisconsin.





