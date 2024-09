Joédson Alves/Agência Brasil - 04/09/2024 Ministro Silvio Almeida, participa da cerimônia do pacto pela diversidade, equidade e inclusão nas empresas estatais

A Polícia Federal (PF) designou uma delegada para conduzir a investigação sobre as acusações de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que foi demitido nesta sexta-feira (6) pelo presidente Lula. As informações são do UOL.

A delegada já solicitou informações ao movimento Me Too, que trouxe à tona as primeiras denúncias sobre o caso.

A investigação foi aberta por iniciativa própria da PF, sem a necessidade de um pedido formal, após surgirem na imprensa suspeitas de que Almeida teria assediado diversas mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Até o momento, a investigação permanece em fase preliminar. A delegada, cujo nome não foi divulgado, já entrou em contato com o Me Too Brasil, organização que defende vítimas de assédio sexual e que recebeu os relatos de maneira anônima.





A partir das informações recebidas, a PF definirá os próximos passos do inquérito. Com a exoneração de Almeida, ele não possui mais foro privilegiado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.