Neste sábado, 7 de setembro, o Brasil celebra o Dia da Independência, marcando o início de uma série de feriados do segundo semestre de 2024 que ocorrem em finais de semana.

Feriados em finais de semana

Além do 7 de setembro, que cai em um sábado, outros dois feriados nacionais de 2024 também coincidem com finais de semana:

12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil): sábado.

2 de novembro (Finados): sábado.

Feriados em dias de semana

Em 2024, um feriado oferece a oportunidade de emendar com o final de semana: 15 de novembro (Proclamação da República): sexta-feira. Ideal para quem deseja estender o descanso até o domingo.

A recente inclusão do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, também faz parte do calendário de 2024. Este feriado, sancionado em dezembro de 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, homenageia Zumbi dos Palmares e reflete sobre a luta contra o racismo e a desigualdade racial.

No entanto, o feriado de 20 de novembro cai em uma quarta-feira, não permitindo emendar com o fim de semana, assim como o Natal, que será celebrado em 25 de dezembro, também em uma quarta-feira.

Confira o calendário dos feriados nacionais restantes do ano



7 de setembro (Independência do Brasil): sábado.

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida): sábado.

2 de novembro (Finados): sábado.

15 de novembro (Proclamação da República): sexta-feira.

20 de novembro (Dia da Consciência Negra): quarta-feira.

25 de dezembro (Natal): quarta-feira.

