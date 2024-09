LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP Policiais reforçam segurança após tiroteio perto de um centro de documentação sobre o nazismo e do consulado de Israel em Munique, na Alemanha

A polícia da Alemanha matou nesta quinta-feira (5) um homem que abriu fogo em Munique , perto do consulado geral de Israel e de um centro de documentação sobre o nazismo , anunciaram as autoridades locais.

O homem, que levava uma arma longa, "atirou várias vezes", antes de ser morto pelas forças de segurança, informou o ministro do Interior do estado da Baviera, Joachim Hermann.

Ele disse que o ato "pode" estar vinculado à proximidade do consulado e do centro sobre o nazismo.

O incidente aconteceu no dia do aniversário do massacre de atletas israelenses após um sequestro de reféns em 5 de setembro de 1972 durante os Jogos Olímpicos de Munique.

Onze atletas e treinadores israelenses foram assassinados por membros da organização palestina Setembro Negro.

Na rede social X, a polícia de Munique disse que após os disparos "não havia indícios de outros suspeitos" e que ninguém mais ficou ferido.

O homem armado foi visto pelas forças de segurança que vigiavam edifícios sensíveis na área.

"Agora a identidade do suspeito e suas motivações devem ser esclarecidas", enfatizou o ministro do Interior local.

O Centro de Documentação de Munique para a História do Nacional-Socialismo fica no local da antiga sede do partido nazista e perto do consulado de Israel nesta cidade do sul da Alemanha.

Um helicóptero da polícia sobrevoava a área.

O incidente ocorre em um contexto de crescentes atos antissemitas na Alemanha e em muitos países, quase um ano após o início da guerra entre Israel e o movimento islamista-palestino Hamas.

