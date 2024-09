Reprodução Voo precisou ter rota desviada para que passageiro fosse detido





Um passageiro forçou um voo da empresa American Airlines , com destino ao Texas , a fazer um pouso de emergência em Oklahoma ao se recusar a parar de fumar após a decolagem, de acordo com um relatório divulgado pelo New York Post.

O voo 1733 da American Airlines havia acabado de partir de Milwaukee na terça-feira (3) com 108 pessoas a bordo quando o passageiro em questão foi visto dando tragadas em um cigarro eletrônico.

Quando uma comissária de bordo emitiu um aviso — dizendo que fumar em um avião violava regulamentações federais — o homem supostamente zombou dela e a acusou de fazer falsas alegações contra ele.

Segundo o site de viagens da empresa, o cliente tentou atacar a comissária de bordo, com outros passageiros correndo para protegê-la, mas sem que tenha de fato relatos de agressão no voo.

A American Airlines não confirmou todos os detalhes do incidente, informou que o voo foi rapidamente desviado para Tulsa, Oklahoma, onde a polícia estava esperando para escoltar o passageiro inconveniente para fora do avião.





Posição da American Airlines

De acordo com comunicado da empresa, “o voo 1733 da American Airlines, com serviço de Milwaukee, Wisconsin (MKE) para Dallas-Fort Worth (DFW), foi desviado para Tulsa, Oklahoma (TUL) devido a um passageiro perturbador”, e completou dizendo que agradecemos a equipe pelo profissionalismo, além de pedir desculpas aos clientes pelo inconveniente.

O avião ficou em Tulsa por pouco mais de uma hora antes de decolar novamente e chegar a Dallas às 21h20, de acordo com a American Airlines.

