Flipar American Airlines é uma das principais companhias aéreas do mundp

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) está processando uma mulher residente do Texas por comportamento violento. O órgão pede que ela pague cerca de 81 mil dólares (R$ 439 mil) por bater e cuspir em um comissário de bordo durante um voo da American Airlines, em 2021.

A mulher, identificada como Heather Wells, causou uma confusão num voo que saiu de Dallas com destino para Charlotte. Na ocasião, segundo o Tribunal Distrital dos EUA, a mulher deixou seu assento após ingerir bebida alcoólica e causou transtornos.

Wells teria se atirado no corredor e tentado abrir a porta do avião durante o voo. Ao ser contida pela tripulação, a mulher teria proferido xingamentos e desferido cabeçadas em um comissário de bordo.

Ao ser controlada, a mulher foi amarrada com uma fita e algemada em seu assento. No fim do voo, ela ainda teria chutado a poltrona da frente e quebrado outros objetos da aeronave.

Na última quarta-feira (12), a FAA divulgou um comunicado dizendo que está reprimindo os passageiros indisciplinados à medida que os casos de indisciplina aumentam. "Os viajantes pagarão pelo mau comportamento", disse a agência, acrescentando que buscará a aplicação da lei.

Até o momento, segundo dados da FAA, foram registrados 915 casos de passageiros indisciplinados.

