Um homem foi preso após desencadear um tiroteio no estado da Geórgia, Estados Unidos . O ataque foi na manhã desta quarta, 4, na Apalachee High School, em Winder. O Gabinete do Xerife local lançou comunicado com informações.

Foram registradas quatro vítimas fatais , e nove feridos. Os alunos e funcionários machucados foram direcionados a um hospital próximo, e suas identidades ainda não foram reveladas pelas autoridades.

A NBC, rede de televisão americana, informou que há pelo menos seis vítimas, e duas delas morreram. As informações ainda não foram confirmadas pelo departamento de polícia local.

Fotos aéreas da escola mostram, em determinado momento, cinco ambulâncias paradas do lado de fora. Um helicóptero também foi usado para transportar vítimas. Os bombeiros, assim como policiais e paramédicos, foram acionados.

Após a informação da ocorrência, dezenas de agentes policiais foram enviados imediatamente ao local. O FBI, polícia federal dos EUA, auxilia a polícia local para o socorro e investigação do caso.

Aos pais e comunidades, a escola informou: “Apalachee High School está sob lockdown rígido após relatos de tiros . A polícia está aqui. Por favor, não tente vir à escola neste momento enquanto os policiais trabalham para proteger a área".

Os alunos foram evacuados para o campo de futebol, onde houve concentração. A partir das 12h, o incidente foi tipo como estabilizado e os adolescentes liberados para ir para casa.

