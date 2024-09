Reprodução/Flipar Homem foi detido para não correr riscos de deixar o Japão





Um homem austríaco de 61 anos foi preso no mês passado por fazer sexo em um santuário no Japão com uma mulher japonesa de 40 anos, desrespeitando a cultura japonesa , de acordo com informações da polícia local obtidas pela CNN.

O casal foi flagrado fazendo sexo no dia 22 de agosto, enquanto estava em um santuário em Kesennuma – uma pequena cidade na costa do país, a cerca de 500 quilômetros de Tóquio – e enfrenta acusações de desrespeito a um local de culto.

A polícia contou à CNN que prendeu o homem, temendo que ele representasse um risco de fuga do país e do processo, mas não deteve a mulher, moradora local, depois de concluir que ela não corria este risco.

O europeu já foi libertado e não está mais sob custódia, entretanto a polícia afirmou que não poderia divulgar detalhes de sua punição e também não esclareceu se ele era turista ou residente.

Ainda segundo a polícia japonesa, estes casos nem sempre terminam em extradição, podendo resultar em apenas uma multa.

Casos semelhantes

Em 2023, um canadense de 17 anos foi levado para interrogatório após ser acusado de um outro ato inaceitável em um santuário japonês. Ele supostamente teria riscado o nome “Julian” com a unha em um pilar de madeira em um templo na cidade histórica de Nara . O lugar em questão é listado pela Unesco como Patrimônio Mundial.





Na época, a polícia informou que o menino admitiu seu ato e disse que não foi feito com a intenção de prejudicar a cultura japonesa .

Já em 2010, o famoso fotógrafo Kishin Shinoyama foi acusado de indecência pública e desrespeito a um local religioso. Supostamente, ele teria tirado fotos nuas em um cemitério público.

