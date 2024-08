Reprodução A tempestade forçou o cancelamento de centenas de voos





O tufão Shanshan, com ventos superiores a 250 km/h, atingiu o sul do Japão , resultando na morte de três pessoas e provocando graves transtornos. Um vídeo capturou o momento em que um avião da companhia Jeju precisou abortar o pouso no aeroporto de Fukuoka devido aos fortes ventos e turbulências.

A tempestade forçou o cancelamento de centenas de voos e a interrupção dos serviços de trem em várias regiões do país. Há uma expectativa que o tufão, classificado como "extremamente forte", se aproxime do centro e leste do Japão, incluindo Tóquio, no final de semana.

A passagem de Shanshan causou caos e destruição, com milhões de pessoas sendo evacuadas de suas casas em razão dos ventos violentos, ondas altas e chuvas torrenciais.

Em Gamori, um deslizamento de terra, provocado pelas tempestades, matou três pessoas de uma mesma família.





As autoridades registraram ventos de 252 km/h e preveem que a precipitação alcance níveis alarmantes, correspondentes à metade da média anual para a região.

lém disso, o tufão também desencadeou fortes chuvas em outras partes do Japão, resultando em outro deslizamento de terra que soterrou uma residência com cinco moradores.

Veja o vídeo do avião:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.