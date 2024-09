Reprodução/Instagram Inicialmente, Caitlin acreditava que sintomas de infecção fossem reações alérgicas

Uma mulher australiana de 23 anos quase morreu, “do dia para a noite”, por conta de uma infecção no dente do siso. "Não sentia dor, nem sintomas e isso quase me matou da noite para o dia. É uma loucura total,” contou ela ao dividir o caso com o site News.com.

A mulher demorou bastante para perceber a infecção. De fato, foi a hospitais com suspeitas de alergia e descobriu quase “por acaso” o que acontecia.

Primeiros sintomas

Os primeiros sintomas da mulher, chamada Caitlin Alsop, foram de uma erupção cutânea no rosto. Ela foi a alguns médicos tentando descobrir os motivos, mas não encontrou nada.

Na sequência, começou a apresentar alguns sintomas típicos de gripe: febre, dor de garganta, dor de ouvido. Foi medicada e chegou a melhorar.

Reação exagerada

Um dia, Caitlin saiu para jantar com uma amiga. Durante o jantar, sentiu dor na língua e achou que a tivesse mordido sem querer. Durante as horas seguintes, a língua inchou e a mulher começou a babar.

Rapidamente, notou que ficava difícil respirar e falar por causa do inchaço. Os pais acreditaram que fosse uma reação alérgica e deram um comprimido para ela.

Tratamento para alergia

Chegando no hospital, a mulher foi tratada urgentemente para alergia, devido os sintomas. Porém, após duas injeções de epinefrina, ela seguiu sem apresentar melhoras.

O quadro de Caitlin seguiu piorando. A mulher começou a perder a consciência e uma marca arroxeada surgiu da metade superior do corpo dela.

Os médicos não conseguiam entender o que havia de errado com ela. Por fim, resolveram por uma traqueotomia e interná-la na UTI.

A língua dela começou a ficar preta e ela queimava em febre. Uma enfermeira suspeitou que ela poderia ter angina de Ludwig, espécie de celulite no tecido mucoso da boca e pescoço que pode levar à morte.

Durante os exames investigativos, Caitlin passou por uma tomografia computadorizada que mostrou que o problema era uma grande infecção no dente do siso.

A infecção acabou por causar sepse, quando uma infecção se espalha pelo corpo através da corrente sanguínea.

A mulher fez uma cirurgia de emergência para retirada do dente e remoção da infecção. O problema no dente causou pressão na jugular e Caitlin ficou em coma por nove dias.

"Eu me senti como uma criança quando acordei, porque estava muito desorientada", comentou a australiana. "Eu tomei remédios muito fortes. Eu não conseguia comer, não conseguia falar. Mas eu estava tão grata por estar viva, por poder ver, ouvir, respirar, que não consigo descrever esse sentimento".

Durante o ano seguinte à inflamação, Caitlin seguiu lutando contra a sepse e as feridas na pele que a condição causava constantemente.

Conscientização de riscos

"Não sabia que uma infecção poderia ser tão séria. Como tantos jovens, não tinha ideia de que uma infecção poderia levar a isso. Eu estava estava queimando de dentro para fora na UTI como um mistério médico", disse.

Depois de longos meses de recuperação, Caitlin ficou bem e aliviada pela nova chance. Agora, conta a própria história como um apelo para as pessoas ficarem atentas à própria saúde e sintomas

