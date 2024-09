Guarda Costeiras dos Estados Unidos Mãe, filha e animais são resgatados de barco no Havaí

A Guarda Costeira e a Marinha dos Estados Unidos resgataram uma mulher, sua filha de 7 anos e seus animais de estimação - um gato e uma tartaruga - de um veleiro que estava à deriva, a cerca de 1.500 quilômetros de distância da costa do Havaí .

O resgate aconteceu durante a chegada do furacão Gilma na semana passada, após a morte do capitão do barco. Um avião e um navio-tanque foram usados na operação.

Observadores do Centro de Coordenação de Resgate Conjunto (JRCC) de Honolulu receberam um alerta de socorro pouco depois das 12h30 do dia 24 de agosto, segundo comunicado à imprensa da Guarda Costeira.

Pela transmissão SafetyNET, os agentes enviaram a tripulação de um avião Hércules HC-130 para procurar as pessoas presas no veleiro.

A tripulação do avião avistou o navio de aproximadamente 14 metros na água, e a mulher emitiu um pedido de socorro e resgate. Ela afirmou, posteriormente, que usou sinalizadores para tentar o resgate.

Além da mulher, da criança e dos animais, havia um homem morto no barco.

Resgate

Além do avião, os observadores pediram assistência da Frota do Pacífico e da 3ª Frota da Marinha, que desviaram a tripulação do USS William P. Lawrence (DDG 110) para o resgate do veleiro.

Eles também pediram ajuda do capitão do Seri Emperor, um navio-tanque de gás de petróleo líquido que estava a cerca de 467 quilômetros ao sul do veleiro.

Às 9h do dia 25 de agosto, uma equipe do Hercules chegou ao local e avistou a mulher e a menina acenando os braços. A tripulação tentou se comunicar com os velejadores, mas não teve sucesso.

Por volta das 17h20, o Seri Emperor chegou ao local, mas a aproximação do furacão Gilma piorou as condições climáticas e atrapalhou o resgate. A tripulação do petroleiro ficou perto do veleiro até as 5h do dia 26 de agosto, quando o William P. Lawrence chegou.

Segundo a Guarda Costeira, o William P. Lawrence tinha cerca de 6 horas para realizar as operações de resgate com segurança, uma vez que ondas com mais de 8 metros estavam previstas para aquela área nas próximas 12 horas.

A tripulação do barco da Marinha conseguiu resgatar a família e os animais do veleiro com segurança. Entretanto, devido às condições climáticas no local no momento do resgate, o falecido não pôde ser recuperado com segurança.

“Estou extremamente orgulhoso do profissionalismo da tripulação no planejamento e execução da recuperação segura de duas pessoas no mar em uma embarcação avariada em condições de piora”, disse o comandante da Marinha dos EUA Bobby Wayland, oficial comandante do William P. Lawrence.

“A tripulação do meu barco demonstrou hábil manuseio e bom julgamento ao abordar a embarcação em perigo e resgatar os sobreviventes. Também aprecio a coordenação e as informações notáveis ​​fornecidas pela USCG durante toda a operação — é muito legal ver a equipe da Marinha/Guarda Costeira trabalharem juntas", disse.

Às 17h do dia 28 de agosto, o William P. Lawrence atracou na Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam, em Honolulu, onde representantes da Guarda Costeira e do Cônsul Honorário da França no Havaí receberam e prestaram cuidados aos sobreviventes.

“Por meio de planejamento incansável, coordenação e trabalho em equipe, nossos vigias juntaram os principais elementos necessários para um caso de busca e resgate tão dinâmico”, disse Kevin Cooper, coordenador da missão de busca e resgate.

