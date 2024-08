UNRWA/Tareq Shalash Campo de refugiados em Jenin, na Cisjordânia

O Exército de Israel anunciou nesta sexta-feira (30) que matou o chefe do Hamas em Jenin, na Cisjordânia , Wassem Hazem, além de outros dois membros do grupo fundamentalista islâmico em uma ofensiva deflagrada ao norte da região da Samaria.

"Hazem estava envolvido na execução e no gerenciamento de atentados com armas de fogo e bombas, além de desenvolver continuamente atividades terroristas na região da Judeia e da Samaria", afirmou em nota conjunta o exército, a agência de segurança e a polícia israelenses.

Ainda de acordo com o comunicado, "no veículo dos terroristas foram encontrados fuzis M16, um revólver, cartuchos, explosivos, granadas de gás e milhares de shekels [moeda israelense]".

Hoje é o terceiro dia de uma ampla operação militar realizada pelas tropas israelenses na Cisjordânia, iniciativa que arrisca agravar o conflito no Oriente Médio e definida como "violação do direito internacional" pela Organização das Nações Unidas (ONU).

