Pesquisa anterior, de julho, mostrava candidatos em empate técnico e apenas 1% de diferença de votos

Kamala Harris superou intenções de votos de Donald Trump para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. As informações são da pesquisa da Reuters e Instituto Ipsos.

Harris apareceu com 45% da intenção de votos, e Trump com 41%. Foram ouvido apenas eleitores registrados. Na pesquisa anterior, a diferença entre eles era 1% e estava dentro da margem de erro.

Perfil de eleitores

A candidata democrata conseguiu vantagem no eleitorado geral - mas, principalmente, entre mulheres e eleitores latino-americanos.

O grupo étnico representa grande diferença: 49% vota em Harris, contra 36% de votos no Trump. É uma vantagem que mais que dobrou a diferença anterior, de seis pontos.

Trump lidera entre homens e eleitores brancos. As margens dele não tiveram grandes alterações desde a pesquisa anterior.





Quanto aos motivos de voto, 64% dos eleitores de Trump escolhem o candidato para apoiá-lo, e não para se opor a Harris.

É visível o apoio a Harris, também. Aimee Allison, fundadora do See The People (grupo político que trabalha para aumentar presença de mulheres pretas na política dos EUA), disse:

“Vemos nesta pesquisa que as pessoas estão mais motivadas sobre o futuro do que sobre o passado. Eles veem Kamala Harris como o futuro, e os republicanos veem esta eleição como apenas sobre Trump".

