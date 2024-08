Zoo Krefeld/dpa/picture alliance Bicho-preguiça mais velho do mundo

Jan, o bicho-preguiça mais velho do mundo, morreu aos 54 anos no zoológico de Krefeld, próximo a Dusseldorf, onde viveu o animal por 38 anos.



A morte ocorreu na última semana, mas foi confirmada nesta terça-feira (27) pelo zoológico.

Jan nasceu em 1969 em um ambiente selvagem. Os bichos-preguiça são espécies comumente encontradas nas Américas do Sul e Central.

Antes de ir para Krefeld, Jan vivia no zoológico Hagenbeck, em Hamburgo.

Ele entrou para o Livro Guinness dos Recordes como "o bicho-preguiça mais idoso aos cuidados de humanos" em 2021. O título foi contestado por uma fêmea, Paula, que também vivia em um zoológico na Alemanha, em Halle.

"Ele tinha o apelido de 'preguiça recordista', não apenas pela idade, mas também pelo alto número de filhotes que concebeu", afirmou o zoológico.

"Foi muito difícil para os cuidadores se despedirem dele. Alguns o conheciam e cuidavam dele há mais de 25 anos", dizia a nota.

Jan é o pao de 22 filhotes com as fêmeas Lolita e Trine. Já aos 54 anos, Jan foi pai de uma pequena fêmea, em março deste ano.

