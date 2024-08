Rabih Daher/AFP Aréa de Khiam, no sul do Líbano, bombardeado por Israel para limitar a ação do grupo Hezbollah após ataques ao território israelense

O Ministério de Saúde do Líbano informou que três pessoas morreram nos ataques realizados por Israel no sul do país, na madrugada deste domingo (25).

Ainda não foi contabilizada a extensão total dos danos após o fogo cruzado entre Israel e o Hezbollah, grupo paramilitar apoiado pelo Irã . Segundo a autoridade de saúde libanesa, duas pessoas morreram na vila de At Tiri, em Nabatiyeh, e outra foi morta na cidade de Khiyam.

Em comunicado, o movimento Amal, um grupo xiita aliado ao Hezbollah, disse que um de seus combatentes foi morto “enquanto cumpria seu dever nacional e de jihad em defesa do Líbano e do sul”.

Entenda o ataque

O bombardeio deste domingo partiu de bases do Hezbollah no Líbano, em retaliação ao assassinato de seu principal comandante no mês passado em um ataque israelense.

Na tentativa de frustrar o grande ataque, Israel lançou 100 caças para bombardear 40 alvos do grupo em terras libanesas. O governo também declarou emergência.

Já o Hezbollah informou que a operação foi um "sucesso", pois atingiu 11 locais militares israelenses, disparou mais de 320 foguetes e enviou drones para o norte de Israel.

