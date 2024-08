Reprodução Um homem, de 58 anos, levou uma cobra jararaca à UPA de Guarujá (SP) após ser picado pela serpente

Um homem de 58 anos levou uma cobra jararaca à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarujá , no litoral de São Paulo, após ser picado pela cobra na mão direita. Ele foi flagrado segurando o animal na sala de espera da unidade, como mostra um vídeo obtido pelo g1.

Assista:

Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que o homem deu entrada na UPA do Perequê por meios próprios e segurava o animal vivo em uma sacola plástica. Além disso, adicionou que o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), da Guarda Civil Municipal (GCM), foi acionado para recolher a cobra.

A vítima relatou que foi mordida pelo animal após notá-lo em seu ambiente de trabalho e tentar tirá-lo dali.

Como não sabia de qual espécie era a cobra, ele a levou consigo até a unidade de saúde para o médico realizar a identificação e aplicar o soro antiofídico.

O caso aconteceu em 5 de agosto, mas só repercutiu agora. O HSA não divulgou mais informações sobre o estado de saúde do homem.

