Reprodução: facebooks Líder de torcida mirim estudava na Jourdanton Junior High School

Uma líder de torcida do Texas, nos Estados Unidos , de 12 anos, morreu na segunda-feira (12), quatro dias após sofrer ferimentos graves . Os pais da menina tentaram tratar os problemas de saúde com smoothies e vitaminas , segundo as autoridades locais.

Miranda Sipps era aluna da Jourdanton Junior High School e morreu no hospital após a mãe pedir ajudar ao perceber que a pré-adolescente apresentava dificuldades respiratórias, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Atascosa.

A mãe da menina, Denise Balbaneda, e o padrasto, Gerald Gonzalez, foram presos por não terem procurado ajuda médica para Miranda durante os quatro dias em que ela estava "mental e fisicamente incapacitada e sem resposta", disse o xerife ao New York Post.

Em coletiva, o xerife David Soward afirmou que o casal não procurou ajuda antes porque não queria chamar atenção para a condição da menina. O policial não falou sobre os ferimentos de Miranda ou a causa deles.

As autoridades encontraram Denise na estrada enquanto ela estava a caminho do hospital na segunda-feira à noite. O serviço de saúde do Texas (EMS) levou Miranda às pressas para o Hospital Metodista. No entanto, a equipe médica não conseguiu salvá-la.

O gabinete do xerife iniciou uma investigação e os detetives determinaram que o pré-adolescente estava com ferimentos "graves e fatais" desde quinta-feira.

Antes de morrer, a mãe e o padrasto alimentaram a menina com vitaminas e smoothies, segundo o xerife David Soward. Eles também tentaram dar oxigênio à garota durante esses dias.

Miranda só conseguia “piscar os olhos e mover as mãos um pouco durante um período de quatro dias”, segundo informações do policial.

“Basicamente, eles pensaram que poderiam cuidar dela até que ela recuperasse a saúde, e não achamos que eles queriam a atenção que isso atrairia se a menina se machucasse, o que é estranhamente irônico, mas essa era a linha de pensamento deles”, disse Soward.

Os pais de Miranda seguem presos e o caso está em investigação, com o relatório final da autópsia pendente, segundo o gabinete do xerife.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.