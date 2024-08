Reprodução/Fox News Homem bateu caminhão na entrada do bar, atingiu seis pessoas e matou uma





Um homem de 25 anos ficou revoltado após ser expulso de um clube de strip-tease e usou seu caminhão para atingir o local, matando um homem.

A polícia da Flórida , local do incidente, explicou que tudo ocorreu cerca de 4h30 no estacionamento do Emperors Gentleman Club (Clube de Cavalheiros Imperador), em Tampa.

O homem tinha brigado com uma pessoa específica, e tentou atingí-la. Das três vítimas (uma mortal), nenhuma era o alvo da briga.

Como foi atropelamento?

O homem arranjou uma briga dentro do clube de striptease e foi expulso. Ele chegou a se afastar com o caminhão, mas voltou.

Testemunhas explicaram que ele ficou mais de meia hora esperando do lado de fora do bar para “bater com o caminhão em um grupo de pessoas na entrada”, disse o major Patrick Messner, envolvido na investigação.

Assim que viu o homem com quem brigou, o suspeito acelerou e bateu em um grupo de meia dúzia de pessoas.





Uma pessoa morreu e outras duas estão gravemente feridas. O motorista também está bastante machucado e foi levado às pressas para o hospital. Ele está estável, embora em estado crítico.

Assim que tiver alta o homem responderá por homicídio qualificado, tentativa de homicidio, homicídio culposo enquanto bêbado, homicídio veicular e dirigir enquanto bêbado e com injúrias sérias.

