Reprodução Após travar embarque, homem apanha de outro passageiro em aeroporto do ES

Um voo que aconteceria na segunda-feira (12), entre Vitória (ES) e São Paulo, atrasou após dois passageiros brigarem e agredirem fisicamente um ao outro enquanto outras pessoas assistiam.

Um dos passageiros que estava na fila gravou a briga dos dois. Os homens aparecem atracados no chão do aeroporto, já na área de embarque. Um imobiliza o outro.

A Polícia Federal (PF) foi chamada para deter a briga, e agentes aparecem abaixando e tentando conversar com a dupla que briga. Funcionários do aeroporto também tentaram apaziguar o conflito.

As imagens, além dos homens agarrados, mostram a fila de passageiros esperando para embarcar, mas sendo impedidos pela briga.





Motivo da briga

Felipe Campello, um dos passageiros do voo, explicou para o g1 os motivos da briga: "Pelo o que comentaram, um passageiro não conseguiu embarcar por conta da mala e aí estava criando um tumulto falando que se ele não ia embarcar, ninguém mais iria. Ele ficou parado na porta do embarque do avião e ninguém passava".

Após 30 minutos do homem se recusando a ceder e impedindo outras pessoas de entrar no avião, outro passageiro perdeu a paciência e começaram uma briga verbal que logo evoluiu para agressão física.

"Quando a gente foi ver, o dois passageiros já estavam no chão", disse Felipe. "A Polícia Federal teve que separar os dois, e aí começou o embarque".

O empresário também contou que o homem que armou o impedimento não embarcou no avião, e o homem que começou a agressão física chegou a embarcar, mas foi retirado pela PF antes da decolagem.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .