A queda de um avião em Vinhedo, que deixou 61 pessoas mortas nesta sexta-feira (9), tornou-se manchete nos principais jornais do mundo, destacando a tragédia em diversas partes do planeta.

O The New York Times, dos Estados Unidos, noticiou: "Avião com passageiros cai no Brasil e mata 62 que estavam a bordo". No Reino Unido, o The Guardian relatou: "Avião brasileiro com 62 pessoas a bordo cai no Estado de São Paulo". Já BBC, também da Inglaterra, informou: "Não há sobreviventes após a queda de um avião com 62 pessoas a bordo no Brasil".

Na Argentina, o Clarín destacou: "Tragédia aérea no Brasil: Caiu um avião perto de São Paulo e 62 pessoas a bordo morreram". O Al Jazeera, do Oriente Médio, publicou: "Avião cai no Estado de São Paulo no Brasil e todos os 62 a bordo morreram". O jornal francês Le Monde escreveu: "No Brasil, 62 pessoas são mortas durante a queda de um avião perto de São Paulo".

Já o El País, da Espanha, noticiou: "61 pessoas morreram na Força Aérea Brasileira em cidade próxima de São Paulo". Em Portugal, o Sic Notícias reportou: "Avião com 61 pessoas a bordo despenha-se no Brasil, não há sobreviventes".





O acidente

A investigação sobre o motivo da queda do avião está sendo conduzida por diversos grupos, cada um focando em aspectos diferentes do incidente.

O governo de São Paulo anunciou a criação de um gabinete de crise para coordenar as investigações, que contará com a participação de representantes da Polícia Federal (PF), Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), Defesa Civil, Ministério de Portos e Aeroportos, Anac, além dos governos de São Paulo e Paraná e assistentes sociais.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também estará envolvido na investigação, com uma equipe destacada para entender as causas do acidente quase imediatamente após o ocorrido.

A ATR, fabricante do modelo ATR 72-500 envolvido no acidente, prontificou-se a apoiar as investigações, o que é comum em incidentes desse tipo, envolvendo a fabricante na análise dos possíveis fatores que levaram à tragédia.

