Reprodução / Arquivo pessoal Kate recebeu ajuda de outras pessoas que passeavam pelo parque





Kate Davies e a filha Poppy, de três anos, foram arremessadas para fora de um brinquedo de parque de diversões quando ele quebrou. O caso foi em Kent, sul da Inglaterra.

A família estava no parque Dreamland Margate e andava nas xícaras giratórias. O assento em que estavam soltou da base, e fez as duas “serem arremessadas” contra as grades em volta do brinquedo.

Como foi o acidente? “A xícara girava sempre que passávamos [pela operadora do brinquedo] e no nada a xícara inteira soltou da base, e do jeito que estava girando, voou para frente e batemos nas grades. Só lembro de me inclinar para frente com uma dor bem grave na nuca. Minha filha estava do meu lado,” disse a mãe Kate ao The Mirror.

O pai da família ouviu gritos e ficou assustado por não conseguir enxergar o que estava acontecendo.

Um grupo de funcionários ajudou a menina a sair do brinquedo, e outras pessoas do parque tentaram levantar Kate, mas ela não conseguia. (Continua depois da galeria de fotos).

Kate machucada após xícara cair Reprodução / Arquivo pessoal Brinquedo quebrado no parque de diversões Reprodução / Arquivo pessoal Kate ao lado dos filhos Poppy (3) e Freddie (8), e marido Reprodução / Arquivo pessoal Kate recebeu ajuda de outras pessoas que passeavam pelo parque Reprodução / Arquivo pessoal





Família machucada no brinquedo

Kate ficou tonta e com visão turva, além de ter cortes e hematomas pelo corpo após a pancada. A menina de três anos bateu a cabeça fortemente e ficou com um galo.

Freddie, filho de oito anos, também se machucou na atração. Um defeito do brinquedo fez ele bater o rosto e cortar o lábio. Mas o pior, para ele, foi ver o acidente da mãe.

“Foi bem horrível”, disse Kate ao The Mirror . “Para meus filhos foi bem traumático, porque saímos para ter um dia divertido e passeando e, e repente e bem cedo, tudo isso aconteceu.”

Mesmo assim, ela vê que o acidente poderia ser bem pior: “Tivemos sorte por cair como foi, porque poderíamos ter nossos braços ou pernas presos embaixo dos trilhos, ou a batida de cabeça da minha filha poderia ser pior, ou até ela poderia ficar presa,” refletiu.