Reprodução Jared foi condenado





Jared James Dicus, um texano de 23 anos, que foi condenado a 40 anos de prisão após confessar o assassinato e a decapitação de sua esposa, Anggy Diaz, de 21 anos, matou a vítima em uma cabana atrás da sua casa. O crime ocorreu em janeiro de 2023.

A descoberta do crime aconteceu em 11 de janeiro de 2023, quando os pais de Dicus ligaram para a polícia. Os policiais responderam rapidamente e chegaram à cena do crime, em Oak Hollow Blvd., perto de Magnolia, aproximadamente 60 milhas a noroeste de Houston.

Na cabana, os policiais encontraram o corpo decapitado de Diaz, com sangue espalhado pelo local. O corpo de Diaz estava no chão, próximo à cama, apresentando ferimentos de faca nas costas. A cabeça da vítima foi encontrada no chuveiro.

Dicus foi preso imediatamente e, durante a investigação, admitiu ter assassinado sua esposa. O motivo do crime não foi divulgado publicamente.

Registros mostram que haviam indícios de violência doméstica na casa, indicando um histórico de problemas no relacionamento do casal.

Durante o julgamento, questões de saúde mental foram levantadas, mas um psiquiatra declarou Dicus apto para ser julgado.





Sem recurso

Como parte do acordo de confissão, Dicus não poderá apelar do veredicto ou usar uma defesa de insanidade. Ele não terá a chance de liberdade condicional até 2043, garantindo que permaneça preso por pelo menos 20 anos.

A família de Anggy Diaz expressou satisfação com o acordo, sentindo que justiça foi feita. O Procurador Criminal do Condado de Waller, Sean G. Whittmore, destacou a intolerância do condado com a violência doméstica.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.