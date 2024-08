Reprodução: Redes Sociais Caso aconteceu em janeiro de 2023, cerca de três meses após o casamento

Um homem do Texas, nos Estados Unidos, decapitou a cabeça de sua esposa poucos meses depois deles se casarem. O criminoso foi condenado a 40 anos de prisão. O caso aconteceu há mais de um ano, mas a sentença veio nos últimos dias.

A decapitação aconteceu na casa do casal, na cidade de Magnolia, nos arredores de Houston. Anggy Diaz tinha 21 anos. As autoridades encontraram o corpo da jovem em uma poça de sangue depois que ela foi esfaqueada várias vezes em janeiro de 2023. A cabeça dela foi encontrada no banheiro.

Jared James Dicus, agora com 23 anos, assumiu o crime e foi condenado a quatro décadas de prisão, com sua primeira data de liberdade condicional prevista para 2043, segundo a ABC 13.

“O Condado de Waller não tolera violência doméstica. Crimes hediondos como esse não ficarão sem resposta”, disse o promotor público do Condado de Waller, Sean Whittmore, em uma declaração na semana passada, segundo a ABC.

“Buscaremos justiça para as vítimas de violência doméstica e enviaremos uma mensagem aos perpetradores de que aqui lutamos por nossas vítimas", acrescentou a declaração.

