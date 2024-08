Reprodução: commons Ismail Haniyeh tinha 62 anos

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse, nesta segunda-feira (5), que o país "definitivamente tomará medidas sérias e decisivas” contra Israel após o assassinato do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh , em Teerã, na última quarta-feira (31).

No mesmo dia do ataque, Teerã e grupos alinhados ao Irã, como o Hamas e o Hezbollah, acusaram Israel de matar Haniyeh.

Mortes de líderes

Os grupos militares vêm perdendo vários líderes e autoridades nestes 10 meses de guerra contra Israel - além de Haniyeh, morreram o chefe militar Mohammed Deif, também do Hamas, e o conselheiro militar do Hezbollah, Fuad Shukr.

Esse cenário, somado aos bombardeios em Gaza e no Líbano, faz aumentar a possibilidade de um conflito generalizado no Oriente Médio.

Até o momento, as forças israelenses não se posicionaram sobre a morte de Haniyeh.

Veja fotos do líder do Hamas, assassinado na última quarta:

