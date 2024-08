Reprodução/Instagram Menina ficou presa em tirolesa





Uma criança do Reino Unido viveu momentos de tensão ao ficar presa a mais de 100 metros acima do nível do mar em um penhasco em Bali, na Indonésia. O incidente ocorreu enquanto a menina usava uma tirolesa que, conforme relatado, não tinha autorização para funcionar.

O caso ganhou destaque nas redes sociais após um vídeo mostrar a menina balançando as pernas no meio do trajeto, tentando se mover para o outro lado. Apesar da situação angustiante, a garota conseguiu se libertar após três minutos de tensão e não sofreu ferimentos.

De acordo com o jornal Daily Mail, a tirolesa estava instalada em uma ilha próxima à capital da Indonésia e não possuía a autorização necessária para operar. A menina estava de férias com a família quando o episódio aconteceu.

Os responsáveis pelo equipamento explicaram que a leveza da criança, combinada com o vento contrário, fez com que ela parasse no meio do trajeto. "O ar estava para o lado oposto e a criança era muito leve", disseram.





Proibição

As autoridades locais informaram que o dono da tirolesa tinha permissão apenas para instalar uma "atração de praia" e que a tirolesa foi colocada de maneira irregular no dia 2 de julho.

As investigações estão em andamento para determinar as responsabilidades e possíveis punições.

Vídeo:







