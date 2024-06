Redação GPS Brasil terá a maior tirolesa do mundo

A maior tirolesa do mundo será construída no interior de São Paulo , na cidade de Socorro, cerca de 130 km da capital. A Mega Tirolesa de Socorro terá 3,4 km de extensão e a velocidade deve chegar a 140 km/h em aproximadamente 3min40s.

O contrato para a construção do Mega Park Turismo de Aventura já foi assinado e a previsão é que a atração seja inaugurada no início de 2025. A estrutura completa também conta com mirante, playground, balanço infinito, anfiteatro, restaurante e lojas. O investimento do projeto será de R$ 10 a R$ 18 milhões.

O início da tirolesa será no Pico da Cascavel, a 1.230 metros acima do nível do mar, e ponto turístico para aventureiros que curtem saltos de parapente e de asa-delta.

A cidade de Socorro faz parte Circuito das Águas Paulista e faz divisa com Minas Gerais, inclusive abriga a tirolesa do Pânico, atração com 1 km que liga São Paulo e Minas.

Atualmente, a tirolesa mais longa do mundo possui 2,83 km e fica nos Emirados Árabes. A Jais Flight é certificada pelo Guinness World Records e atinge até 160 km/h a 1.680 metros de altitude.

