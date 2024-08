Divulgação/Patrulha de Fronteira dos EUA A costa da Flórida, conhecida por estar próxima a centros de tráfico de cocaína, não é estranha a tais ocorrências





Na praia do litoral norte da Flórida, EUA, foram descobertos 25 tabletes de cocaína, totalizando cerca de 32 kg, que teriam sido trazidos pelo furacão Debby. O valor estimado da carga no mercado paralelo é de aproximadamente US$ 1 milhão.

A descoberta foi feita por um morador local, que fez a denúncia às autoridades, e a informação foi confirmada por Samuel Briggs II, chefe interino da patrulha de fronteira.

O furacão Debby, que recentemente foi rebaixado de categoria 1 para tempestade tropical, causou uma morte, deixou centenas de milhares de pessoas sem energia elétrica e pode provocar inundações nos próximos dias.

A costa da Flórida, conhecida por estar próxima a centros de tráfico de cocaína, não é estranha a tais ocorrências.





Este achado segue uma série de descobertas recentes na região. Em junho, pescadores encontraram 29 kg de cocaína no oceano, e mergulhadores encontraram outros 25 kg a 30 metros abaixo da superfície nos Florida Keys.

Em maio, um banhista localizou aproximadamente US$ 1 milhão em cocaína na costa, e em agosto de 2023, a prefeita de Tampa encontrou 30 kg de cocaína enquanto pescava.

