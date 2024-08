Fórum Econômico Mundial/Ciaran McCrickard Sob o comando de Javier Milei, Argentina tem sido um dos países mais incisivos nas críticas ao regime chavista

O governo da Argentina reconheceu o candidato de oposição Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições de 28 de julho e presidente eleito da Venezuela.



Em publicação no X, a chanceler Diana Mondino disse nesta sexta-feira (2) que o posicionamento está baseado no site com atas eleitorais publicado pela oposição, que mostra González com 67% dos votos, contra 30% do presidente Nicolás Maduro.

"Todos podemos confirmar, sem lugar a nenhuma dúvida, que o legítimo ganhador e presidente eleito é Edmundo González", escreveu Mondino.

A Argentina tem sido um dos países mais incisivos nas críticas ao regime chavista e teve seus diplomatas expulsos pelo governo venezuelano. Com isso, o Brasil assumiu a Embaixada de Buenos Aires em Caracas , bem como a proteção do prédio e dos dissidentes de oposição abrigados no local.

O governo argentino também pediu a emissão de um mandado de prisão internacional contra o mandatário da Venezuela.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Maduro foi reeleito com 51,20% dos votos, mas, passada quase uma semana do pleito, o órgão ainda não divulgou os boletins das votações em cada seção, apesar da crescente pressão internacional por transparência.



No fim da noite de quinta-feira (1º), o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, já havia apontado evidências "esmagadoras" da vitória de González . "Os venezuelanos votaram, e seus votos devem contar", acrescentou.