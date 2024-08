Redação GPS Estados Unidos reconhecem vitória de opositor de Maduro na Venezuela

Nesta quinta-feira (1º/8), os Estados Unidos anunciaram oficialmente o reconhecimento da vitória de Edmundo González Urrutia nas eleições venezuelanas, derrotando o atual presidente Nicolás Maduro .

Em comunicado, o secretário de Estado, Anthony Blinken, destacou falhas significativas no processo eleitoral conduzido pelo Conselho Eleitoral Nacional (CNE), que é controlado pelo governo Maduro.

Blinken declarou que “o processamento desses votos e o anúncio dos resultados pelo Conselho Eleitoral Nacional (CNE) controlado por Maduro foram profundamente falhos, produzindo um resultado anunciado que não representa a vontade do povo venezuelano”.

O secretário de Estado também felicitou Edmundo González Urrutia por sua campanha, afirmando que “agora é o momento para os partidos venezuelanos começarem as discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica, de acordo com a lei eleitoral venezuelana e os desejos do povo venezuelano”.

Além disso, o comunicado americano reforçou críticas à falta de transparência na divulgação dos dados eleitorais, apontando que mais de 80% das folhas de contagem recebidas diretamente das seções eleitorais pela oposição indicaram uma vitória incontestável de Urrutia.

