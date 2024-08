Divulgação/Itamaraty Bandeira brasileira foi hasteada na embaixada argentina em Caracas após acordo entre países

A bandeira brasileira foi hasteada na sede da Embaixada da Argentina em Caracas, após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter se oferecido para assumir a representação diplomática e consular de Buenos Aires na capital da Venezuela, bem como a segurança do prédio e a proteção da integridade física dos refugiados de oposição abrigados no local.



"Os funcionários diplomáticos, consulares e de defesa argentinos que trabalham na Embaixada em Caracas deixam hoje o país, após o aviso [de expulsão] por parte do governo da Venezuela. A partir deste momento, o Brasil está encarregado da custódia da missão argentina em Caracas", diz uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Buenos Aires.

O acordo foi fechado em função da expulsão de diplomatas argentinos e de outros países da América Latina que apontaram fraudes nas eleições de 28 de julho , e apesar das divergências públicas entre os presidentes Lula e Javier Milei.

"Agradeço enormemente pela disponibilidade do Brasil. Também somos gratos pela momentânea representação dos interesses da Argentina e de seus cidadãos. Os laços de amizade que unem Argentina e Brasil são muito fortes e históricos", escreveu o líder ultraliberal no X.



O presidente ainda prometeu reabrir a Embaixada quando a Venezuela for "livre e democrática".

Já a líder de oposição venezuelana María Corina Machado também agradeceu ao Brasil pela proteção aos refugiados abrigados na sede diplomática. "Isso pode contribuir para avançar um processo de negociação construtivo e eficaz, como aquele que o Brasil apoia", disse.