Reprodução/X Partido compartilhou vídeo alegando ser do momento da prisão do líder opositor

O líder opositor Freddy Superlano foi detido nesta terça-feira (30) pelas autoridades venezuelanas, denunciou seu partido Vontade Popular (VP), que fez um alerta sobre uma "escalada repressiva" em meio aos protestos contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro .



"Devemos denunciar responsavelmente ao país que há poucos minutos foi sequestrado o nosso coordenador político nacional, Freddy Superlano", anunciou o partido na rede social X (ex-Twitter).

"Alertamos a comunidade internacional sobre uma escalada repressiva da ditadura de Nicolás Maduro contra os ativistas da causa democrática, que exigem pacificamente a publicação dos resultados eleitorais que dão ao nosso presidente eleito Edmundo González a esmagadora vitória", completou o VP.

A oposição alega que González venceu as eleições com mais de 70% dos votos, indo contra o anúncio do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que diz que Maduro venceu com 51,20%.

O perfil de Freddy Superlano na rede social mostra, ainda, o suposto momento da prisão.

O Vontade Popular foi o partido que abrigou Juan Guaidó quando ele se autoproclamou presidente da Venezuela, em 2019.