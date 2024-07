Montagem/Reprodução Maduro e González votaram em Caracas

Após questionamentos internacionais, contestação da oposição e espera do povo venezuelano, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), autoridade eleitoral venezuelana, Elvis Amoroso, declarou o presidente Nicolás Maduro reeleito com 5.150.092 de votos, ou 51,20% do total. O adversário, Edmundo González Urrutia, teve com 4.445.978 de votos, ou 44,2%, com 80% das urnas apuradas. Segundo Amoroso, o resultado era irreversível.

A oposição alegou ter vencido com mais de 70% dos votos e disse ter provas que ganharam as eleições.

"Temos 73,20% das atas e, com este resultado, o nosso presidente eleito é Edmundo González Urrutia", disse María Corina Machado, líder oposicionista, conforme a agência Associated Press.

Corina acredita que, com base em atas de votação que a oposição já tem, González teve 6,2 milhões de votos, e, Maduro, 2,7 milhões.

"Com as atas que nos faltam, mesmo que o Conselho Nacional Eleitoral tenha dado 100% dos votos a Maduro, eles não são suficientes", declarou Machado.

Na cerimônia, após a proclamação da vitória, Maduro acusou a oposição e a "extrema-direita" internacional de tentarem desestabilizar o país.

"Não é a primeira vez que enfrentamos o que enfrentamos hoje. Está sendo feita uma tentativa de impor um golpe de Estado na Venezuela, novamente. De natureza fascista e contrarrevolucionária", disse Maduro.

"Os mesmos países que hoje questionam o processo eleitoral venezuelano, a mesma extrema direita fascista... foram os que quiseram tentar impor ao povo da Venezuela, acima da Constituição, um presidente espúrio, usando as instituições do país", acrescentou, refereindo-se à autoproclamação como presidente interino do deputado Juan Guaidó, em 2019.

"Uma espécie de Guaidó 2.0", continuou Maduro.





O que acontece agora?

Devido às dúvidas perante vitória de Maduro e a denúncia da oposição, a Venezuela pode ter três cenários a partir de agora:



Protestos

O primeiro seria uma onda de protestos contra o regime chavismo, que é o de Maduro, que vigora no país há 25 anos.

As manifestações, inclusive, já iniciaram após a declaração oficial da vitória de Nicolás Maduro.

Após o anúncio, moradores começaram fortes batidas de panelas e frigideiras em na capital, Caracas.

"Fraude!", gritavam os moradores do bairro de Altamira. Para muitos eleitores, a eleição não acabou com o anúncio do CNE.

A líder da oposição, Maria Corina Machado, disse que trabalhará "até ao fim".

"Isso significa que todos ficaremos nos centros de votação até que os votos sejam contados e os boletins de urna sejam obtidos. Faremos prevalecer a verdade e respeitaremos a soberania popular", escreveu Machado na rede social X.

Rejeição internacional

Na segunda-feira (29), China e Rússia reconhecem vitória de Maduro, por outro lado, EUA e União Europeia cobram transparência dos resultados. O Brasil também pediu dados sobre o pleito e a verificação dos observadores em meio a denúncia da oposição, que alega que o adversário Edmundo González teve 70% dos votos.

O Itamaraty exigiu a divulgação das atas eleitorais e afirmou que se manifestará assim que tiver informações mais detalhadas.

Caso a eleição venezuelana tenha sido fraudada, é discutido a imposição de sanções, segundo os Estados Unidos.

O governo dos EUA afirmou que a implicação de sanções na Venezuela dependeria do desenvolvimento das eleições. Após o anúncio do CNE, o secretário de Estado do país norte-americano, Antony Blinken, expressou "sérias preocupações" de que "os resultados anunciados não reflitam a vontade ou os votos do povo venezuelano."

"A comunidade internacional está observando isso de perto e responderá de acordo", disse Blinken.

Crescimento da migração

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), aproximadamente 7,7 milhões de venezuelanos deixaram seu país em busca de melhores condições de vida. A maior parte dessa migração ocorreu nos últimos anos, impulsionada por uma grave crise econômica que mergulhou milhões de pessoas na pobreza.

Nos últimos meses, o fluxo de emigrantes diminuiu, mas há preocupações de que a recente declaração da vitória de Maduro possa intensificar novamente essa corrente migratória.

Uma pesquisa realizada pela Meganalisis e divulgada em abril revela que cerca de 44,6% dos venezuelanos considerariam emigrar caso Maduro fosse reeleito para um terceiro mandato presidencial.

Além disso, uma pesquisa recente conduzida pela ORC Consultores indicou que mais de 18% dos entrevistados planejam deixar o país antes do final do ano caso Maduro vencesse as eleições.





Nicolás Maduro e Edmundo González Reprodução: Redes Sociais Com 12 horas de votação, urnas são fechadas na Venezuela para eleições presidenciais Redação GPS Maduro e Urrutia votam em Caracas Montagem/Reprodução Edmundo González Urrutia pode derrotar Maduro Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.