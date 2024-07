Reprodução Protestos na Venezuela ganham força após a reeleição de Maduro

Após a oficialização da reeleição de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela , o país enfrente protestos nesta terça-feira (30). As manifestações não pacíficas já mortos, feridos e presos por todo o país. A população venezuelana exige maior transparência sobre os números das urnas apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), autoridade eleitoral.

Segundo os jornais da Venezuela, há dois mortos por causa dos protestos, já o jornal espanhol El Mundo confirma sete mortos em todo o país.





A contagem de mortes se tornou difícil durante os protestos que varreram o país devido à repressão das forças de segurança contra as manifestações. A ONG Foro Penal reportou uma morte no estado de Yaracuy, enquanto o jornal El País mencionou uma vítima em Zulia. O periódico argentino La Nación também citou uma pessoa falecida na cidade de Maracay, no estado de Aragua. O El Mundo, por sua vez, corroborou com fontes independentes as mortes em Yaracuy, Zulia, Maracay e Caracas. Diversas fontes confirmam que dezenas de pessoas foram presas.

Durante os protestos, as forças de segurança venezuelanas utilizaram gás lacrimogêneo e balas de borracha contra os manifestantes, que se opunham à reeleição de Maduro. Em algumas áreas, como bairros de Caracas e a cidade de Carabobo, foram registrados disparos de armas de fogo.

Ainda, ao menos cinco estátuas de Hugo Chávez, o falecido socialista que liderou a Venezuela durante mais de uma década, foram derrubadas pelos manifestantes.





Nicolás Maduro, reeleito para um terceiro mandato de seis anos, denunciou uma tentativa de golpe de Estado "de caráter fascista e contrarrevolucionário".

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, informou que 23 militares ficaram feridos durante os protestos.

A oposição, liderada por María Corina Machado, denuncia fraude nas eleições e alega ter "como provar a verdade". Segundo os oposicionistas, o pleito foi vencido por Edmundo González Urrutia no domingo.

Segundo Machado, após acessar cópias de 73% das atas de apuração, projeta-se uma vitória de 6,27 milhões de votos contra 2,75 para Maduro.



