Reprodução/Sport TV Diretor da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris nega ter zombado da 'Última Ceia'

O diretor artístico da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, Thomas Jolly, rejeitou as acusações de ter zombado do quadro 'Última Ceia', do pintor italiano Leonardo da Vinci, em um dos momentos do espetáculo.

"Nunca encontrarão da minha parte nenhuma vontade de zombar, de difamar nada. Eu queria fazer uma cerimônia que reparasse, que reconciliasse. Que também reafirmasse os valores da nossa República", disse Thomas Jolly à rede de televisão BFMTV neste domingo (28).



Em um dos "números" do evento, que aconteceu nesta sexta (26), um grupo de pessoas - incluindo várias drag queens - se sentaram em volta de uma longa mesa. O momento, batizado "Festividade", recordava a obra que representa a refeição final de Jesus Cristo com os apóstolos antes de ser crucificado.

Por se tratar de uma obra importante na cultura cristã, o momento foi amplamente criticado por autoridades religiosas e por fiéis nas redes sociais. No sábado (27), a conferência episcopal francesa (CEF) condenou o que considera cenas de "zombaria do cristianismo".

O diretor, no entanto, disse que o quadro "não foi minha inspiração". "A ideia era fazer um grande festival pagão ligado aos deuses do Olimpo... Olimpismo", afirmou.

Comitê Organizador também se pronunciou

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO) também declarou que a intenção não era desrespeitar os religiosos.



"Nunca houve qualquer intenção de desrespeitar qualquer grupo religioso", disse Anne Descamps, diretora de comunicações do COJO, em entrevista coletiva. "Se alguém ficou ofendido, lamentamos muito", acrescentou.

Igreja Católica se manifesta



A Igreja Católica francesa também se manifestou. Em comunicado, a Conferência dos Bispos Franceses classificou a cena como "escárnio e zombaria".

“Infelizmente, esta cerimônia apresentou cenas de escárnio e zombaria do Cristianismo, que deploramos profundamente”, diz o comunicado.

Em um aceno aos cristãos, o bilionário Elon Musk, que confirmou seu apoio à candidatura de Donald Trump neste mês, afirmou que a representação era “extremamente desrespeitosa para com os cristãos”.

"Homem azul" rejeita críticas

Um dos protagonistas da reprodução, entretanto, não demonstrou remorso algum. Philippe Katerine, o homem azul nu na cena, fez o seguinte questionamento à BFM TV um dia após a abertura:

"Não seria divertido se não houvesse polêmica. Não seria chato se todos concordassem neste planeta?", disse.

Veja fotos da cerimônia de abertura:

Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COB Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COB Cerimônia de abertura - Paris 2024 Helena Petry / COB Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI Cerimônia de abertura - Paris 2024 Reprodução / Instagram COI

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp