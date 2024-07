Stephanie Scarbrough A vice-presidente dos EUA e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, fala em um evento de arrecadação de fundos em Pittsfield, Massachusetts, em 27 de julho de 2024

A campanha eleitoral da vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris afirmou, neste domingo (28), que ela arrecadou US$ 200 milhões (aproximadamente R$1 bilhão e 108 milhões) desde que assumiu a disputa pelo comando da Casa Branca há uma semana.

Além disso, a campanha informou que inscreveu 170 mil novos voluntários desde que Harris assumiu a corrida eleitoral pelos democratas após a desistência de Joe Biden.

“Na semana desde que começamos, @KamalaHarris arrecadou US$ 200 milhões de dólares. 66% disso vem de novos doadores. Inscrevemos 170.000 novos voluntários”, postou o vice-gerente de campanha de Harris, Rob Flaherty, no X.





Harris tem o apoio da maioria dos delegados à Convenção Nacional Democrata , o que deve significar a sua candidatura oficial pelo partido no próximo mês.

Quem é Kamala Harris

Kamala Harris é a atual vice-presidente e foi senadora entre 2017 e 2021. Além disso, ela é a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos.

Harris é filha de imigrantes: seu pai é jamaicano e sua mãe é indiana.

Com um perfil progressista, como senadora ela defendeu a reforma do sistema de saúde, controle estrito no acesso a armas, descriminalização da maconha, legalização do aborto, progressão de impostos para a classe alta e que imigrantes ilegais tivessem acesso à cidadania americana.

Veja galeria de fotos de Kamala Harris

Logo após anunciar que desistiu de tentar a reeleição nos Estados Unidos , o presidente Joe Biden demonstrou apoio à candidatura de Kamala Harris DoD photo by U.S. Air Force Senior Airman Kevin Tanenbaum Antes mesmo do mandatário oficializar sua desistência, a atual vice já era tratada como a favorita para assumir o posto de candidata do Partido Democrata. Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America A vice-presidente Kamala Harris, que sucederia Joe Biden em caso de morte ou incapacidade, está muito bem posicionada para ser a escolhida dos democratas. Gage Skidmore / Flickr Filha de pai jamaicano e mãe indiana, foi a primeira mulher e a primeira pessoa negra a se tornar procuradora-geral da Califórnia e, mais tarde, a primeira senadora com família de origem sul-asiática. Gage Skidmore / Flickr Como procuradora, ela construiu uma reputação de severidade que poderia ser lucrativa em uma campanha em que questões relacionadas à criminalidade pesam muito. Gage Skidmore / Flickr Alguns progressistas, no entanto, criticam-na por suas penas severas para crimes menores, que afetaram principalmente as minorias. Gage Skidmore / Flickr Além disso, a vice-presidente, de 59 anos, apresenta índices de popularidade anêmicos, o que pode levar os democratas a optarem por outro candidato. Gage Skidmore / Flickr Nas últimas semanas, os republicanos ampliaram as críticas contra Harris, já prevendo a desistência de Biden. Gage Skidmore / Flickr A estratégia de atacar a democrata ficou escancarada durante a Convenção Nacional Republicana , no início desta semana, quando Donald Trump foi oficializado o representante dos republicanos no pleito de novembro de 2024. Gage Skidmore / Flickr Na ocasião, Harris chegou a ganhar a alcunha de "czar da fronteira". Gage Skidmore / Flickr Isto porque, na visão de membros do Partido Republicano, o alto fluxo de imigrantes nos EUA é de responsabilidade da vice-presidente. Gage Skidmore / Flickr De acordo com lideranças republicanas, o aumento de estrangeiros ilegais está aumentando a insegurança no país. Gage Skidmore / Flickr

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp