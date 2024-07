Gage Skidmore / Flickr Kamala Harris é apontada como possível indicação dos Democratas para substituir Joe Biden nas eleições norte-americanas





Em meio às discussões políticas sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024, um detalhe que tem chamado a atenção é a pronúncia correta do nome da vice-presidente Kamala Harris.

Recentemente, ela tem sido apontada como a favorita para se tornar a candidata do Partido Democrata após a surpreendente decisão do atual presidente, Joe Biden, de não buscar a reeleição.

Biden anunciou neste domingo (21) que desistirá da corrida para o segundo mandato, abrindo espaço para Harris, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente e tem se destacado como uma figura importante do governo.

A pronúncia correta do nome de Harris é "Kâmala" (com o som de "á"), e não "Kamála". A correta pronúncia é "Kâmala Harris".

A vice-presidente dos Estados Unidos deve ser confirmada como candidata à presidência ainda nesta semana. Ela já possui o apoio de 1.200 delegados do Partido Democrata, o que significa um total de 62,5% do necessário para ser nomeada, segundo levantamento da Associated Press.





Quantos delegados são necessários para oficializar Kamala como candidata?



Para que Kamala consiga ser indicada de forma automática, ela necessita do apoio de 1.976 delegados do total de 3.936. Os dados da AP foram baseados em entrevistas com delegados, que passaram a se manifestar desde domingo, quando Biden comunicou sua desistência.

A expectativa da campanha de Kamala Harris é que ela consiga os 1.976 delegados ainda nesta quarta-feira (24), segundo fontes da agência Reuters. Acredita-se que o rápido aumento de apoio tem ocorrido para que a vice-presidente esteja forte para enfrentar Donald Trump.

Logo após anunciar que desistiu de tentar a reeleição nos Estados Unidos , o presidente Joe Biden demonstrou apoio à candidatura de Kamala Harris DoD photo by U.S. Air Force Senior Airman Kevin Tanenbaum Antes mesmo do mandatário oficializar sua desistência, a atual vice já era tratada como a favorita para assumir o posto de candidata do Partido Democrata. Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America A vice-presidente Kamala Harris, que sucederia Joe Biden em caso de morte ou incapacidade, está muito bem posicionada para ser a escolhida dos democratas. Gage Skidmore / Flickr Filha de pai jamaicano e mãe indiana, foi a primeira mulher e a primeira pessoa negra a se tornar procuradora-geral da Califórnia e, mais tarde, a primeira senadora com família de origem sul-asiática. Gage Skidmore / Flickr Como procuradora, ela construiu uma reputação de severidade que poderia ser lucrativa em uma campanha em que questões relacionadas à criminalidade pesam muito. Gage Skidmore / Flickr Alguns progressistas, no entanto, criticam-na por suas penas severas para crimes menores, que afetaram principalmente as minorias. Gage Skidmore / Flickr Além disso, a vice-presidente, de 59 anos, apresenta índices de popularidade anêmicos, o que pode levar os democratas a optarem por outro candidato. Gage Skidmore / Flickr Nas últimas semanas, os republicanos ampliaram as críticas contra Harris, já prevendo a desistência de Biden. Gage Skidmore / Flickr A estratégia de atacar a democrata ficou escancarada durante a Convenção Nacional Republicana , no início desta semana, quando Donald Trump foi oficializado o representante dos republicanos no pleito de novembro de 2024. Gage Skidmore / Flickr Na ocasião, Harris chegou a ganhar a alcunha de "czar da fronteira". Gage Skidmore / Flickr Isto porque, na visão de membros do Partido Republicano, o alto fluxo de imigrantes nos EUA é de responsabilidade da vice-presidente. Gage Skidmore / Flickr De acordo com lideranças republicanas, o aumento de estrangeiros ilegais está aumentando a insegurança no país. Gage Skidmore / Flickr





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp