Ricardo Stuckert/PR Tony Blair (esq) aperta a mão do presidente Lula (dir)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na manhã desta segunda-feira (22) com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair no Palácio do Planalto.

Esta foi a segunda vez que Blair foi recebido por Lula durante o seu terceiro mandato - a primeira reunião ocorreu em setembro de 2023.

No entanto, foi o primeiro encontro entre os políticos desde que os trabalhistas retomaram o comando no Reino Unido. Blair é uma liderança notória do partido britânico.

Segundo a Agência Brasil, os líderes discutiram a possibilidade de reunir governantes democráticos para combater o extremismo em um evento paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas, prevista para o mês de setembro.





Durante coletiva no Palácio do Planalto, Blair adotou um tom congratulatório: "Estou muito satisfeito com sua volta à Presidência e com a volta do Brasil ao cenário global," disse.

Outros temas abordados durante a reunião incluíram ações defendidas pelo Brasil contra a fome e a taxação de super-ricos.

Lula destacou números significativos da economia brasileira durante a conversa, como a criação de mais de 2,5 milhões de empregos formais em 17 meses, um crescimento de 11,7% na renda, e a previsão de R$ 120 bilhões em investimentos da indústria automobilística no país nos próximos anos.

A vitória do Partido Trabalhista

O Partido Trabalhista, pelo qual Tony Blair atuou como primeiro-ministro do Reino Unido de 1997 a 2007, conquistou sua primeira vitória em 14 anos no último dia 5 de julho. Em uma vitória inédita, a legenda garantiu mais de 410 assentos, superando com folga o mínimo necessário para assegurar a maioria na Casa.

Keir Starmer, o atual líder dos Trabalhistas, foi nomeado como primeiro-ministro do Reino Unido, sucedendo o conservador Rishi Sunak.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .